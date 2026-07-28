"Süper"

Stammt aus dem Türkischen und bedeutet "super". Bekannt geworden ist die Floskel laut Langenscheidt-Verlag durch ein virales Video eines Ultramarathonläufers, der nach seinen Rennen auf die Frage, wie es ihm gehe, mit "Süper!" antwortete.

Voting für die Top Ten zwischen 28. Juli und 20. August möglich

Bis zum 20. August kann nun über die Top 10 des Jugendworts des Jahres abgestimmt werden. Danach darf über die Top 3 entschieden werden. Der Sieger soll am 10. Oktober verkündet werden.

Nicht dabei: "Mehrzweckeier"

Sehr häufig haben die Jugendlichen dem Langenscheidt-Verlag zufolge auch den Begriff "Mehrzweckeier" eingereicht. Dieser sei am Ende der Einreichungsphase unter den Top 10 gewesen, teilte der Verlag mit. Die Verantwortlichen entschieden sich aber, die Floskel nicht für die Endabstimmung zuzulassen. "Da der Begriff auf eine Kampagne zurückgeht und gleichzeitig auf einer persönlichen Beleidigung beruht, erfüllt er gleich zwei zentrale Ausschlusskriterien", hieß es vom Verlag.

Bei dem Begriff handelt es sich wohl um eine Abwandlung von "Merz leck Eier". Aufgetaucht waren diese Worte unter anderem vor einigen Monaten bei Protesten junger Menschen gegen die Wehrpflicht. Bei einer Schüler-Demonstration Anfang März in Berlin hatte ein 18-Jähriger ein Plakat mit der Aufschrift: "Merz leck Eier" getragen. Die Polizei teilte anschließend mit, dass sie gegen den jungen Mann wegen des Verdachts der Verleumdung von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz ermittelt. Auch bei späteren Protestzügen tauchten Plakate mit dieser Aufschrift auf. Sie könnten auf die Bundeswehr-Musterung anspielen.