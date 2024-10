Lichtenau (dpa/lby) - Rund drei Jahre haben Pfarrer Claus Ebeling und viele Freiwillige daran gearbeitet - nun ist die Bibel auf Fränkisch fertig, zumindest das neue Testament. Die Veröffentlichung des fast 600 Seiten dicken Bandes "Des Neue Tesdamend" soll am Sonntag (13. Oktober) mit einem Festgottesdienst in Nürnberg in Mundart gefeiert werden.