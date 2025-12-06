Es ist herrlich – wirklich herrlich – diesen beiden DJs aus Sachsenbrunn und Haina zuzuhören. Ihre Gespräche klingen manchmal verwirrend für alle, die sprachlich im Jahrzehnt vor TikTok stehengeblieben sind. Da reden die zwei Podcaster locker über „alte, kranke DJs“ – und während die Ü50-Fraktion gedanklich schon den Notarzt ruft, meinen die beiden eigentlich Szene-Legenden der 90er, die heute immer noch „richtig abreißen“. Man merkt: Die Generationen liegen nicht nur zeitlich auseinander, sondern auch sprachlich irgendwo zwischen Bravo-Lexikon und Senioren-Newsletter.