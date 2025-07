Die App sei von der Münchner Polizei in Zusammenarbeit mit dem Institut für Deutsch als Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München entwickelt worden. "Verständliche Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg polizeilicher Maßnahmen, sowohl in der Gefahrenabwehr als auch in der Strafverfolgung", sagte Herrmann.