Wer nach Südthüringen kommt, dem fallen schnell die Sportlichkeit und die sportliche Vielfalt dieser Region und seiner Bewohner auf. Fußball gibt, wie fast überall in Deutschland, auch hier den Ton an, doch auch der Wintersport weiß in all seinen Facetten ein Wörtchen mitzureden. Doch auch andere Sportarten haben ihre Nischen gefunden, wie etwa Volleyball in Suhl oder Schmalkalden. Manche Sportarten kämpfen um ihren Platz auf der Südthüringer Sportbühne, darunter auch Tennis.