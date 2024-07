Das Familienfest des Sportvereins VfB Vacha fand am Samstag unter erschwerten Bedingungen statt, das regnerische Wetter forderte seinen Tribut. Dennoch ließen sich zahlreiche Vereinsmitglieder jeden Alters nicht davon abhalten und pilgerten zur Sportanlage am Seelenbinderweg. Natürlich stand König Fußball dabei im Mittelpunkt des Geschehens, wobei die angetretenen Nachwuchsteams des VfB sehr erfolgreich gegen ihre Konkurrenz agierten, was man von der Herrenmannschaft an diesem Tag wohl nicht gerade behaupten konnte.