Mit der Frage nach „Plan B“ verbindet sich in der Regel eine alternative Lösung. Holger Scheler aus Mengersgereuth-Hämmern hatte nach einem solchen gefragt, sollte die Kreissportjugend (KSJ) nur 45 Prozent der vom Freistaat an den Landkreis durchgereichten Mittel für die Jugendverbandsarbeit erhalten. Bei der Sitzung des Kreisjugendausschusses des Kreissportbundes am Montagabend stand dies zur Debatte. Wenige Stunden vorher hatte der Jugendhilfeausschuss des Landkreises getagt. Beide Sitzungen dominierte vor allem ein Thema – die Perspektive der Jugendverbandsarbeit. In beiden Sitzungen stand ein Resümee mehr oder minder fest – die Perspektive ist unklar.