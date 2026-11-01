Sportunfall: Regisseur Michael Mann bei Schießunfall leicht verletzt

Los Angeles - Der US-amerikanische Regisseur Michael Mann ("Heat") hat sich beim Schießtraining in Los Angeles durch einen versehentlich ausgelösten Schuss verletzt. Er habe sich bei dem Unfall am Samstag eine oberflächliche Verletzung zugezogen, teilte eine Sprecherin des Filmemachers der Deutschen Presse-Agentur mit. Der 83-Jährige sei behandelt worden und könne das Krankenhaus wieder verlassen. Nach dpa-Informationen löste sich der Schuss aus Manns eigener Waffe, als er diese in das Holster stecken wollte.