Sportunfälle in Österreich: Fallschirm versagt – Basejumper stürzt 50 Meter in die Tiefe

Hohenems - Ein 28-jähriger Basejumper hat sich im österreichischen Hohenems (Bundesland Vorarlberg) schwer verletzt, weil sein Fallschirm sich nicht öffnete. Der Mann sprang am Sonntagmorgen von einer Felskante und stürzte dann 50 Meter tief auf eine Schotterstraße, wie die österreichische Polizei mitteilte. Er setzte schwer verletzt einen Notruf ab und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Fallschirm sich nicht geöffnet habe, sei derzeit noch unklar.