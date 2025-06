Sporttag in Sonneberg Familiensport und ein Teqball-Tisch

Auch Wiederholungstäter waren am Start

Unter den Teilnehmern waren Lewin und Vitus Koch aus Neuhaus am Rennweg mit ihrer Mama gekommen, um das Muskelkater-Bewegungsabzeichen zu erwerben. Das so genannte Mukabaz gibt es seit dem vergangenen Jahr. Es ist ein altersgerechter Fitnesstest für drei- bis sechsjährige Kinder. Natürlich haben sich die Zwillinge Lewin und Vitus von ihrer besten Seite gezeigt und am Ende hatten sie noch Lust auf Seilziehen, das unentschieden ausging. Die stolze Mama war mit beiden Jungs das zweite Mal beim Familiensporttag dabei. „Im vergangenen Jahr war es nicht so gut besucht“, erinnert sie sich. Wie die Mama der Zwillinge sagt, hätte man auch im Neuhäuser Kindergarten „Tausendfüssler“ Werbung gemacht. Ihrer Meinung hätten es auch mehr nutzen können. „Es ist hier eine angenehme Atmosphäre, das Wetter ist angenehmer als in Neuhaus und die Ehrenamtlichen sind sehr freundlich und gut drauf“, kommentiert sie den Familiensporttag. „Man merkt sie haben Spaß daran, machen das mit Herz und können mit Kindern gut umgehen“, sagt sie.