Auch am kommenden Sonntag, wenn der VfB 91 sein nächstes Play-Off-Heimspiel gegen Schwerin spielt, brauchen mit dem Auto anreisende Volleyballfans starke Nerven. Denn das Parkhaus der Wolfsgrube ist weiter gesperrt, sodass sie sich mit hunderten anderen Zuschauern einen Parkplatz in der Nähe der Halle suchen müssen. Doch da sind öffentliche Parkflächen rar und so mancher möchte auch nicht unbedingt einen weiten Fußweg zur Halle in Kauf nehmen. So wird oft wild geparkt, etwa auf der engen Zuwegung zur Gartenanlage Terrassengärten und zum oberen Eingang des Friedhofes. Dort ist bei Heimspielen oft kein Durchkommen mehr – auch nicht für Fahrzeuge des Rettungsdienstes oder gar der Feuerwehr. Und das Ordnungsamt hält sich dort mit Kontrollen vornehm zurück.