Es sind viele Sportstätten in den vergangenen Jahren modernisiert worden. Die derzeitigen Umbaumaßnahmen in den Stadien in Schmalkalden und Meiningen sind zwei aktuelle Beispiele. Es gibt aber auch Sportvereine, die seit vielen Jahren auf eine Förderzusage warten und wo dringend etwas um- oder ausgebaut werden müsste. Dieser Beitrag zeigt einige Beispiele – gute und weniger gute.