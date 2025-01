Vereine bringen Eigenleistungen

Neben der bis zu 60-prozentigen Förderung durch den LSB und aus Landesmitteln bringen die Sportvereine Eigenmittel und unentgeltliche Arbeitsleistungen für die Modernisierung ein. So sind in den vergangenen elf Jahren neben 10,4 Millionen Euro vom Land auch 5,7 Millionen Euro Eigenmittel und knapp zwei Millionen Euro unentgeltliche Arbeitsleistungen durch die Vereine eingesetzt worden, um 337 Projekte umsetzen zu können, so der LSB.