Die Lebensstunden der Skisprunganlage am Brotteroder Seimberg sind gezählt. Am 28. Juni wird die liebevoll so bezeichnete „alte Lady“ an „bestimmen Stellen“ mit Strom so erhitzt, dass sie einen Knicks macht und zusammenfällt. Profis der Breitunger Spezialabbruchfirma MB haben zur Wochenmitte mit vorbereitenden Arbeiten begonnen. Der Fotograf konnte noch ungestört und ungefährdet Bilder machen.