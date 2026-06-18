Die Landgemeinde Südeichsfeld stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Thüringer Schützenwesens. Am 20. Landesschützentag fanden neben der Delegiertenversammlung auch das Landesauflagekönigsschießen sowie die Proklamation der neuen Landes- und Landesauflageschützenkönige statt – mittendrin die sehr erfolgreichen Teilnehmer aus dem Wartburgkreis, für die es bereits während der Feierstunde erfreuliche Nachrichten gab. Reinhard Wilhelm wurde von Stephan Thon, Präsident des Thüringer Schützenbundes (TSB), für seine langjährigen Verdienste als Kreisschützenmeister mit dem Ehrenkreuz des TSB in Gold am Bande ausgezeichnet.