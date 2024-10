Sportschießen: Weltcup-Finale in Indien mit Vennekamp

Der internationale Abschluss der olympischen Disziplinen im Sportschießen in dieser Woche bietet nochmals ein Highlight: In Delhi sind beim Weltcupfinale neun deutsche Athleten dabei, darunter Weltmeisterin Doreen Vennekamp aus Steinbach-Hallenberg. Die 29-Jährige verpasste in diesem Jahr bei den Olympischen Sommerspielen in Paris als 13. die erhoffte Medaille mit der Sportpistole und musste folglich auch die Führung in der Weltrangliste an die Südkoreanerin Yang abtreten. Im Vorjahr wurde Vennekamp hervorragende Zweite beim Weltcupfinale.