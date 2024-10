Die 29-Jährige hatte bei den Olympischen Sommerspielen in diesem Jahr in Paris als 13. die erhoffte Medaille mit der Sportpistole verpasst und die Weltranglistenführung an die Südkoreanerin Yang abtreten müssen. 2023 wurde Vennekamp Zweite beim Weltcupfinale und krönte ihr Jahr damals mit dem Sportpistolen-Weltmeistertitel.