Präzision, Konzentration und sportlicher Ehrgeiz bestimmten das Geschehen auf dem Schießstand des Schützenvereins Oberweid an der Rhönsportanlage Staufelsberg. Beim Rhöner Cup trafen sich Sportschützen aus zahlreichen Vereinen, um sich in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole zu messen. Die Gastgeber konnten sich über mehrere erste Plätze und weitere starke Platzierungen freuen. Der traditionsreiche Wettkampf bot sowohl Nachwuchsschützen als auch erfahrenen Sportschützen Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen.