Im Rahmen des Wirkens des Deutsch Französischen Jugendwerks finden seit 1963 Austauschprogramme statt. In denen kamen seit 1963 über neun Millionen junge Menschen aus Deutschland und Frankreich in verschiedenen Austauschprogrammen zusammen. Innerhalb dieser Programme treffen sich seit Mitte der 70er Jahre auch Nachwuchsschützen der beiden Länder zum nachbarschaftlichen Vergleich und natürlich auch zum sportlichen Wettkampf. In diesem Jahr waren die jeweils 21 Jugendlichen aus Deutschland und Frankreich zum nun schon zweiten Mal nach 2018 auf der Anlage des Schießsportzentrums in Suhl (SSZS).