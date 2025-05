Sekt und Häppchen, passende Ständchen vom Männerchor Anonymics, Blasmusik vom Musikschulensemble „s’BrasstUp“ und eine Videopräsentation Suhls als Waffenstadt – mit diesem Arrangement bereitete Suhl am Donnerstagabend im Oberrathaussaal den weltbesten Nachwuchsschützen, ihren Trainern und den Funktionären der Internationalen Shooting Sport Federation (ISSF) einen herzlichen Empfang. Der Wettbewerb passe hervorragend in die Stadt, die auf eine lange Waffen- und Schützentradition zurückblicke und eines der der bedeutendesten Waffenschmiede-Zentren Europas gewesen sei, sagte Oberbürgermeister André Knapp (CDU). Deshalb sei es für Suhl von großer Bedeutung, mit Schießsportzentrum und Olympiastützpunkt eine Wettkampfstätte von Weltrang und Weltniveau zu haben. „Dieses Zentrum steht nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern ist zugleich ein wesentlicher Baustein im gemeinsamen Selbstverständnis des Oberzentrums Südthüringen, das Suhl gemeinsam mit den Städten Schleusingen, Zella-Mehlis und Oberhof bildet“, so Knapp, der zum Empfang auch seine Amtskollegen aus den drei Nachbarstädten begrüßen konnte.