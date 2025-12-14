Am 7. Dezember verwandelte sich das Schießsportzentrum Suhl auf dem Friedberg in einen Schauplatz voller Emotionen, kämpferischer Momente und sportlicher Höchstleistungen. Die heimischen Athletinnen und Athleten präsentierten sich in beeindruckender Form und lieferten ihren Fans einen Wettkampftag, der all das bot, was den Schießsport auszeichnet: Präzision, mentale Stärke und Gänsehaut pur. Es ging zunächst gegen die PSSG zu Dresden I. Suhl setzte sich 5:0 (1946:1902 Ringe durch. Im zweiten Duell des Tages gegen den PSV Olympia Berlin und setzte sich Suhl am Ende ebenfalls deutlich 5:0 (1944:1929) durch.