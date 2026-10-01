Die Schützen vom BDS Schützenverein Wartburgkreis haben die Serie ihrer Erfolge bei den deutschen Meisterschaften des Bundes Deutscher Sportschützen (BDS) in Philippsburg (Baden-Württemberg) auch in diesem Jahr fortgesetzt. Zehn Titel und insgesamt 27 Medaillen im Einzel sowie zwei Mannschaftstitel und weitere Medaillen erreichte die erfolgreichste Thüringer Mannschaft im Standardprogramm mit Kurz- und Langwaffen. In der bundesweiten Wertung, die Baden-Württemberg gewann, platzierte sich Thüringen auf Rang acht. Die Limitzahlen, um für diese Meisterschaften startberechtigt zu sein, hatten Mitglieder des Vereins in 92 Disziplinen erreicht.