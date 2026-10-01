Die Schützen vom BDS Schützenverein Wartburgkreis haben die Serie ihrer Erfolge bei den deutschen Meisterschaften des Bundes Deutscher Sportschützen (BDS) in Philippsburg (Baden-Württemberg) auch in diesem Jahr fortgesetzt. Zehn Titel und insgesamt 27 Medaillen im Einzel sowie zwei Mannschaftstitel und weitere Medaillen erreichte die erfolgreichste Thüringer Mannschaft im Standardprogramm mit Kurz- und Langwaffen. In der bundesweiten Wertung, die Baden-Württemberg gewann, platzierte sich Thüringen auf Rang acht. Die Limitzahlen, um für diese Meisterschaften startberechtigt zu sein, hatten Mitglieder des Vereins in 92 Disziplinen erreicht.
Sportschießen Medaillensammler aus dem Wartburgkreis
Redaktion 01.10.2026 - 14:42 Uhr