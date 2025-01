Der Förderverein Schießsportzentrum (FV SSZ) Suhl ist am Sonntag, 26. Januar, in Hannover an der Sensation vorbeigeschrammt. Nach dem ersten Durchgang im Aufstiegswettkampf für die 1. Bundesliga Nord lagen die Luftgewehrschützen mit 1952 Ringen auf dem dritten Platz. Im zweiten Durchgang lief es für Suhl nicht wie geplant. Mit einem Gesamtergebnis von 3901 Ringen erreichte Suhl den 4. Platz.