Große Feststimmung herrscht derzeit in Tiefenort. Der Schützenverein feiert am Sonntag (24. August) sein 150-jähriges Bestehen. Ab 10 Uhr lädt er Groß und Klein zum Feiern ins Kaffeetälchen ein. Hier soll unter anderem die langersehnte Eröffnung des Bogenparcours stattfinden. Natürlich steht ein buntes Programm mit Spiel, Sport und Spaß im Angebot. Zum Verein gehören aktuell die Abteilung Kugelschützen mit 31 Mitgliedern und die Abteilung Bogenschützen, der 24 Mitglieder, darunter 16 Jugendliche angehören. Während die Kugelschützen auf Kreisebene in den Kategorien Luftpistole und Luftgewehr an Wettkämpfen teilnehmen, starten die jungen Bogenschützen auch überregional erfolgreich. Von den Landesmeisterschaften brachten sie bereits einige Medaillen mit nach Tiefenort. Für ihre Erfolge stehen unter anderem ausgebildete lizenzierte DOSB-Trainer mit sportlich fundiertem Fachwissen.