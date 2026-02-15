Zum Auftakt trafen gleich die Zweit- und Drittplatzierten der vergangenen Saison aufeinander. Ein Duell, das im Vorfeld bereits viel Spannung versprach und die Erwartungen nicht enttäuschte. In einer hart umkämpften Begegnung zwischen der Mannschaft aus Barchfeld und dem Team aus Saalfeld entwickelte sich von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften zeigten starke Leistungen und lieferten sich enge und hochklassige Wettkämpfe. Letztlich konnte Barchfeld den Heimvorteil nutzen, behielt in den entscheidenden Momenten die nötige Ruhe und sicherte sich mit einem 4:1-Erfolg den ersten Saisonsieg.