Im Stadion Kaffeetälchen in Tiefenort, das in diesem Jahr 100. Geburtstag hat, werden zu den Fußballspielen – wie könnte es bei diesem Namen anders sein – Kaffee und Kuchen angeboten. Besonders gefragt ist bei den 300 Zuschauern des Spitzenspiels der Kreisliga, Westthüringen, Staffel 2, am Sonntag, 27. September, aber auch die Bratwurst der Fleischerei Adler aus Frauensee – in Kombination mit einem Brötchen aus dem Backhaus Nahrstedt. Pascal Seifert am Rost sowie Steffen Prill und Marcel Borrs im Verkauf bilden diesmal das „Team Bratwurst“, das zu den Spielen vom Verein wechselnd besetzt wird.