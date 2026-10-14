Ein doppelter Glücksfall – je nach Betrachtungsweise – landen wir bei der Ortswahl zum Bratwursttest in Neuhaus-Schierschnitz: Nicht nur, dass uns herrlichster Sonnenschein an diesem Herbsttag auf der Sportanlage „Biene“ erwartet. Auch mit der Wahl der Fußball-Partie, das Kreispokal-Spiel SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz – SC 09 Effelder, scheinen wir einen Volltreffer zu landen. Zehn Tore sehen die 130 Fans; nur drei davon erzielen die Einheimischen.