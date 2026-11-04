„Ein guter Chef muss alles können, sonst könnte man ja nicht meckern“, sagt Bobby Elle, Vereinschef der Spielvereinigung Geratal, mit einem Augenzwinkern und wendet die Bratwürste. War er am vergangenen Spieltag noch Stadionsprecher, steht er beim Thüringenliga-Spiel gegen Bad Frankenhausen am Grill. „Vielleicht stehe ich ja am nächsten Spieltag als Spieler auf dem Platz“, erklärt der Geratal-Präsident scherzhaft.