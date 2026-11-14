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Sportpolitik Thüringer Sport wächst weiter – LSB fordert mehr Geld

Auch im dritten Jahr hintereinander nehmen die Mitgliederzahlen im Thüringer Sport zu. Daher plant der LSB langfristig und fordert von der Landespolitik ein klares Bekenntnis - auch finanziell.

Sportpolitik: Thüringer Sport wächst weiter – LSB fordert mehr Geld
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Der Landessportbund Thüringen (LSB) verzeichnet auch im dritten Jahr hintereinander Zuwachs bei den Mitgliedszahlen. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Bad Blankenburg - Der Landessportbund Thüringen verzeichnet im dritten Jahr nacheinander einen Mitgliederzuwachs. Insgesamt zählt der LSB nun 391.826 Mitgliedschaften in 3.189 Sportvereinen. Seit 2022 sind fast 44.000 Mitgliedschaften hinzugekommen, bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre beträgt der Zuwachs sogar knapp 25 Prozent. "Das sind nicht einfach nur Rekorde für eine Statistik. Das ist ein gewaltiger Vertrauensbeweis", sagte Präsident Stefan Hügel in seinem Bericht auf der Mitgliederversammlung in der Landessportschule Bad Blankenburg. 

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Zugleich stellte der LSB gemeinsam mit der Thüringer Staatskanzlei den "Zukunftsplan Sportland Thüringen" vor, dessen aktuellem Entwurf die Delegierten einstimmig zustimmten. Ziel des Konzeptes ist es, eine langfristige Perspektive für die Weiterentwicklung des Sports im Freistaat zu schaffen und zentrale Herausforderungen sowie Handlungsbedürfnisse zu benennen.

"Spätestens Anfang 2027 soll der Zukunftsplan Sportland Thüringen die gemeinsame strategische Ausrichtung für den Thüringer Sport in den kommenden zehn Jahren beschreiben", erklärte Hügel. 

Erstmals seit 2020 Trainervergütung angehoben

Im Leistungssport wurde die Trainervergütung erstmals seit 2020 deutlich angehoben und an den Tarifvertrag der Länder gekoppelt. "Wer Talente fördern will, muss auch die Menschen halten können, die diese Talente Tag für Tag begleiten", betonte Hügel und fügte an: "Für die Jahre 2028 und 2029 fordern wir deshalb mindestens drei bis vier Millionen Euro zusätzliche Landesförderung für Personal und Maßnahmen im Nachwuchs- und Nachwuchsleistungssport."