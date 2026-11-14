Sportpolitik: Thüringer Sport wächst weiter – LSB fordert mehr Geld

Bad Blankenburg - Der Landessportbund Thüringen verzeichnet im dritten Jahr nacheinander einen Mitgliederzuwachs. Insgesamt zählt der LSB nun 391.826 Mitgliedschaften in 3.189 Sportvereinen. Seit 2022 sind fast 44.000 Mitgliedschaften hinzugekommen, bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre beträgt der Zuwachs sogar knapp 25 Prozent. "Das sind nicht einfach nur Rekorde für eine Statistik. Das ist ein gewaltiger Vertrauensbeweis", sagte Präsident Stefan Hügel in seinem Bericht auf der Mitgliederversammlung in der Landessportschule Bad Blankenburg.