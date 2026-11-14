Sportpolitik: Thüringer Sport wächst weiter – LSB fordert mehr Geld

Erstmals seit 2020 Trainervergütung angehoben

Im Leistungssport wurde die Trainervergütung erstmals seit 2020 deutlich angehoben und an den Tarifvertrag der Länder gekoppelt. "Wer Talente fördern will, muss auch die Menschen halten können, die diese Talente Tag für Tag begleiten", betonte Hügel und fügte an: "Für die Jahre 2028 und 2029 fordern wir deshalb mindestens drei bis vier Millionen Euro zusätzliche Landesförderung für Personal und Maßnahmen im Nachwuchs- und Nachwuchsleistungssport."