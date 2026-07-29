Sportpolitik: Sportrichter Danilewitsch aus belarussischer Haft entlassen

Danilewitsch wurde im Mai 2022 in Minsk festgenommen und 2023 nach Angaben des Cas wegen des "Aufrufs zu Sanktionen gegen Belarus und Beihilfe zum Extremismus" zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde damals laut des Sportgerichtshofs in einem Berufungsverfahren auf sechs Jahre herabgesetzt, nach etwas mehr als vier Jahren wurde Danilewitsch nun entlassen.