Sportpolitik: Putin kritisiert Beschränkungen für russische Sportler

Moskau - Nach Kritik an der zunehmenden Rückkehr Russlands in den internationalen Sport hat Kremlchef Wladimir Putin Vorwürfe erhoben. Es seien nicht alle Länder bereit, einst von ihnen eingegangene Verpflichtungen zu beachten, sagte er vor russischen Regierungsvertretern. Putin warf den nicht genau bezeichneten Ländern politische Beschränkungen gegen russische Sportler vor. Er sprach von einem groben Verstoß gegen das Recht, gerichtliche Entscheidungen und damit gegen Institutionen der Demokratie.