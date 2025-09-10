Sportpolitik: Olympia-Bewerbung: Viele Fragen zur Auswahl noch offen

Berlin - Der neue DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke sieht für die Entscheidung über den deutschen Olympia-Bewerber noch viele Fragen offen. Wie letztlich der Beschluss fallen soll, werde derzeit vom Deutschen Olympischen Sportbund erarbeitet, sagte der Spitzenfunktionär im Sportausschuss des Bundestags. "Das ist noch ein längerer Weg", räumte Fricke ein. Der langjährige FDP-Haushaltspolitiker mahnte: "Wir müssen gerade gegenüber dem IOC zeigen, wenn wir so ein Verfahren machen, dass man uns vertrauen kann."