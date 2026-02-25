Sportpolitik: Neue Trikots für Langenfelder Kicker

 
Neue Trikots für Langenfelder Kicker

Thomas Dröge

Aus den Erlösen des Sport- und Presseballs ihrer Heimatzeitungen und des Kreissportbundes erhält der Langenfelder SV neue Trikots.

Da lacht das Fußballerherz: Die D-Jugend vom Langenfelder SV erhielt neue Trikots vom Kreissportbund, die Gerd Darr (re.), der 2. Vorsitzende überbrachte. Foto: Verein

Leuchtende Kinderaugen gab es kürzlich bei den jungen Fußballern des Langenfelder SV. Der Verein erhielt, wie es seit dem ersten Ball Tradition ist, aus dem Erlös des Sport-und Presseballs von Kreissportbund Bad Salzungen (KSB) und der Südthüringer Zeitung/Freies Wort einen schmucken Satz neuer Spielkleidung.

Die Verantwortlichen des Langenfelder SV baten den Kreissportbund um Unterstützung. Seit kurzem verfügt der Verein über eine neue D-Juniorenmannschaft. Die Jungs und ihre Übungsleiter nahmen mit der Start der Saison 2025/26 den Spielbetrieb auf. Die Anschaffung wurde durch den Kreissportbund Bad Salzungen initiiert und unterstützt. Die offizielle Übergabe erfolgte rechtzeitig vor Beginn der Rückrunde der Saison. Der stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes, Gerd Darr, überreichte die neuen Trikots persönlich an die Nachwuchsspieler und ihre Trainer Martin Nelkenbrecher sowie Daniel Klink. Die Freude bei den jungen Kickern war groß, denn nun kann das Team einheitlich ausgestattet in die kommenden Spiele starten.

Mit dieser Unterstützung wird die Nachwuchsarbeit des Vereins, die seit jeher einen besonderen Schwerpunkt beim Langenfelder SV bildet, erneut nachhaltig gestärkt. Der Verein bedankt sich für das Engagement zugunsten des Jugendfußballs in der Region. Natürlich motivieren die neuen Trikots die jungen Fußballer, weiter ihr Bestes zu geben.

