Sportpolitik: Neue Trikots für Langenfelder Kicker

Die Verantwortlichen des Langenfelder SV baten den Kreissportbund um Unterstützung. Seit kurzem verfügt der Verein über eine neue D-Juniorenmannschaft. Die Jungs und ihre Übungsleiter nahmen mit der Start der Saison 2025/26 den Spielbetrieb auf. Die Anschaffung wurde durch den Kreissportbund Bad Salzungen initiiert und unterstützt. Die offizielle Übergabe erfolgte rechtzeitig vor Beginn der Rückrunde der Saison. Der stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes, Gerd Darr, überreichte die neuen Trikots persönlich an die Nachwuchsspieler und ihre Trainer Martin Nelkenbrecher sowie Daniel Klink. Die Freude bei den jungen Kickern war groß, denn nun kann das Team einheitlich ausgestattet in die kommenden Spiele starten.