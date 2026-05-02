Sportpolitik: Nasse-Meyfarth kritisiert Umgang mit DDR-Sportlern scharf

Berlin - Sie selbst feierte für die Bundesrepublik Deutschland zwei Olympiasiege, jetzt kritisiert die ehemalige Hochspringerin Ulrike Nasse-Meyfarth den Umgang mit den Erfolgen ihrer Sportkollegen aus der DDR heftig. "Ich finde es unsäglich, wie wenig Respekt ostdeutschen Olympiasiegern, Weltmeistern und sonst erfolgreichen Athleten von den Westdeutschen entgegengebracht wurde und wird. Die hierzulande auf den Sport in Westdeutschland fokussierte Erinnerungskultur macht mich sauer", sagte Nasse-Meyfarth in einem Interview der "Welt am Sonntag".