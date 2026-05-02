Sportpolitik: Nasse-Meyfarth kritisiert Umgang mit DDR-Sportlern scharf

Fördersystem hätte übernommen werden sollen

Nasse-Meyfarth kritisierte die "Ignoranz und Arroganz der westdeutschen Sportszene" - diese sei auch eine Ursache, warum die sportlichen Erfolge in Deutschland zunehmend ausbleiben. "Es war auch kurzsichtig und überheblich vom Westen, im Zuge der Wiedervereinigung nicht das in der DDR praktizierte Talentsichtungs-, Auswahl- und Fördersystem übernommen zu haben. Es war die Basis für den Erfolg, nicht das Doping. Hätte der Sport im wiedervereinigten Deutschland sich an diesem System orientiert, stünde er nicht so desolat da wie seit Jahren."