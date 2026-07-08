Sportpolitik: Kreml lobt Aufhebung der Sanktionen gegen russische Sportler

Zuvor hatte das IOC die bisher geltenden Beschränkungen für die Teilnahme von Russen an internationalen Wettbewerben auch im Hinblick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 außer Kraft gesetzt. Das beschloss die IOC-Spitze in Lausanne. Ob die russischen Athleten und Teams bei den Sommerspielen in Los Angeles auch wieder mit eigener Flagge und Hymne starten dürfen, solle allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt werden, hieß es. Bei den Winter-Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo war das bereits wieder der Fall.