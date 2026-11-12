Sportpolitik: Kanada verweigert Russlands Eishockey-Team Visa für U20-WM

Ottawa - Kanada will dem russischen Eishockey-Team die Teilnahme an der bevorstehenden U20-Weltmeisterschaft verweigern. Laut Medienberichten teilten die kanadischen Behörden dem Weltverband IIHF und dem nationalen Eishockeyverband mit, dass sie russischen Spielern keine Visa für das Turnier vom 26. Dezember bis 5. Januar 2027 ausstellen werden. Damit wäre eine Einreise nach Kanada nicht möglich. Diese Regelung gelte auch für Spieler, die bereits über gültige Visa verfügen, erklärte demnach Sport-Staatssekretär Adam van Koeverden in einer Stellungnahme.