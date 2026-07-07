Sportpolitik: IOC hebt Sanktionen gegen Russland vorerst auf

Lausanne - Das IOC hebt die Sanktionen gegen russische Sportlerinnen und Sportler vorerst weitgehend auf. Die bisher geltenden Beschränkungen für die Teilnahme von Russen an internationalen Wettbewerben seien auch im Hinblick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 außer Kraft gesetzt, entschied die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne. Ob die russischen Athleten und Teams bei den Sommerspielen in Los Angeles auch wieder mit eigener Flagge und Hymne starten dürfen, solle allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt werden, hieß es.