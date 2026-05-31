Sportpolitik Hamburger sagen Nein zur Olympia-Bewerbung

Stets sprach er von der großen Chance für die Stadt und ihre Menschen, von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, aber auch davon, dass sich Olympia der Stadt anpassen werde und nicht die Stadt Olympia. Er verwies darauf, dass das Konzept Hamburgs Spiele der kurzen Wege plane, dass die Wettkampfstätten schon da seien oder nur temporär gebaut würden.

Die Zweifler überzeugt das nicht. Wie 2015 argumentierten die Olympia-Gegner mit unkalkulierbaren finanziellen Risiken sowie Belastungen für die Bevölkerung, die Stadt und die Umwelt durch Verkehr, Baumaßnahmen. Die ohnehin hohen Mieten würden weiter steigen, die positiven Wirkungen für den Breitensport gebe es nicht.

Auch den vom Tschentscher angeführten Kulturwandel innerhalb des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) können die Kritiker nicht feststellen. Am Ende folgte die Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger den Gegnern.