Aufregung herrschte kürzlich in der Tiefenorter Sporthalle. Besuch aus der Thüringer Landeshauptstadt hatte sich angesagt. Der Ehrenamtsbeauftragte der Thüringer Staatskanzlei, Guntram Wothly und Martin Henkel, Landtagsabgeordneter (CDU/MdL) besuchten in der Krayenberghalle das Training der D-Juniorenfußballer der BSG Kali Werra Tiefenort. Sie hatten eine freudige Überraschung für die Jungs und Nachwuchsleiter Christian Schäfer mitgebracht. In Form eines symbolischen Schecks in Höhe von 5400 Euro und einer Ehrenurkunde überreichte der Ehrenamtsbeauftragte an die Vertreter des Vereinsvorstandes der BSG Kali Werra Tiefenort, an die Trainer der D-Junioren und die jungen Kicker. Die beiden Funktionäre schauten dabei in strahlende und dankbare Gesichter der Kali-Fußballer.