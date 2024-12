Sowohl die Union wie auch Athletenvertreter hatten jedoch Kritik an den Plänen der Bundesregierung geäußert und deutliche Nachbesserungen gefordert. CSU-Sportpolitiker Stephan Mayer sagte, der Gesetzentwurf sei "in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig" und weise große inhaltliche Mängel auf. So fehle es der geplanten Sportagentur an echter Unabhängigkeit.