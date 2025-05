Seine jüngste Sitzung hielt der Ortsteilstrat Wümbach unter freiem Himmel an der Badeanstalt ab. Gemeinsam wurden dort mit Bürgern die Fortschritte bei der Neugestaltung des nebenan befindlichen Sportplatzes in Augenschein genommen. Das Gelände war in den vergangenen Wochen und Monaten umgestaltet worden, um der vielseitigen Nutzung besser Rechnung zu tragen. Nicht zuletzt ist ein Teil der Fläche Landeplatz für den Rettungshubschrauber und Übungsplatz für die Jugendfeuerwehr. Mit der Neuausrichtung des Kleinfeldsportplatzes samt Ballfangzaun ist nun die Möglichkeit geschaffen, dass unter Beachtung der Sicherheit die Bogenschützen dort ordentlich trainieren können. Zudem entstand ein neuer Bereich mit Outdoor-Fitnessgeräten. „Der Platz steht kurz vor der Fertigstellung und kann dann auch genutzt werden, so Ortsteilbürgermeister Alexander König. Die offizielle Einweihung des ganzen Platzes möchte man aber beim Bürgergespräch Anfang August vollziehen. Die Umgestaltungs- und Ausstattungsmaßnahmen waren im Haushalt der Stadt 2024 und 2025 mit jeweils 35 000 Euro unterlegt.