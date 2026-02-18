Baumfällungen sind oft unpopulär. Wenn kranke Exemplare aber Gesundheit oder gar Leib und Leben bedrohen, muss gefällt werden. Und von solchen Problembäumen hat Steinbach-Hallenberg offenbar zu viele. Seit geraumer Zeit ist die Stadtverwaltung dabei, das über Jahre aufgestaute Problem Stück für Stück abzuarbeiten. Erst im vergangenen Jahr gab es schmerzhafte Einschnitte: Wurzel und Stamm der repräsentativen Rotbuche am städtischen Kindergarten „Haseltal“ waren stark von Pilzen befallen, und im Inneren hatte sich eine Ameisenkolonie niedergelassen. Ein hohles Geräusch beim Klopfen bedeutete dann das Aus für die Buche. Auch das Naturdenkmal Arzberg-Linde, ein beliebter Treffpunkt mit Sitzgruppe, musste gestutzt werden – nicht zum ersten Mal.