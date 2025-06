So langsam kommt Bewegung in die Sache: Die Planung des Rollsportareals auf dem umzugestaltenden Ilmenauer Sportplatz des Friedens nimmt Fahrt auf. Da die Stadt nicht an den Anliegen der Platznutzergruppen vorbeiplanen will, hatte sie Nutzer und Interessierte am Mittwochabend zu einem Workshop eingeladen. David Gottstein und Max Stauch von der Firma Rollspiel hatten schon einige Ideen vorbereitet – betonten aber auch, dass dies nur Vorschläge sind, die gerne modifiziert werden könnten. Das Planungsbüro Rollspiel ist auf Rollsportparks spezialisiert und kümmert sich nun um die Rollsport-Bauaufträge auf dem Sportplatz des Friedens. Wenngleich sich Lars Strelow – Leiter des Ilmenauer Sport- und Betriebsamts – noch mehr Gäste am Mittwochabend gewünscht hätte, brachten auch die anwesenden Workshopteilnehmer so einige Impulse mit: Es waren Vertreter des Ilmenauer Radsportclubs (ILRC), des Kinder- und Jugendbeirates (KJB), Stadträte und Interessierte gekommen.