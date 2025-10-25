Einen großen Moment hatten Eisfelds Sportler im September: Der sanierte Kunstrasenplatz konnte endlich eingeweiht werden. 19 Mannschaften nutzen das nigelnagelneue Spielfeld, auf dem das Kicken eine besondere Freude ist. „Sie teilen sich in die Trainingszeiten und haben sich mittlerweile auch gut eingegroovt“, sagt Bürgermeister Christoph Bauer (Freie Wähler Eisfeld) während der Oktobersitzung. Ein Pachtvertrag über das Areal ist mit der neuen SG Eisfeld abgeschlossen worden.