Der Eisfelder Multifunktionsplatz ist bespielbar. Er wurde am frühen Montagabend im Beisein vieler Sportbegeisterter feierlich eröffnet. Sozusagen als verspätetes Geschenk zum Kindertag für die jungen Nutzer. Die jedenfalls haben schon sehnsüchtig auf den Startschuss gewartet. Und ganz ehrlich: Manche konnten es nicht abwarten und haben den Platz schon vorher ausprobiert. Das ist auch dem zuständigen Bauamtsmitarbeiter André Löbel nicht verborgen geblieben. Doch am Montag kann er darüber schmunzeln. Genau wie Bürgermeister Christoph Bauer (Eisfelder Freie Wähler).