Sportnachwuchs: Regelungen für Kinderschutz an Sportgymnasien

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Sportgymnasien sollen den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor körperlicher, verbaler und psychischer Gewalt verstärken. An diesen Spezialgymnasien vertretene Sportfachverbände müssen dazu eigene Kinderschutzbeauftragte ernennen, wie das Bildungsministerium mitteilte. Trainer sind zu Fortbildungen zu den Themen Gewalt und sexualisierte Gewalt verpflichtet. Für den Umgang mit derartigen Vorfällen seien klare Meldewege und Zuständigkeiten festgelegt. Geregelt werde dies in einer novellierten Vereinbarung zwischen Ministerium und Landessportbund.