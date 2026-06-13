Sportminister ist irritiert: WM mit 228 Teams? Infantino verärgert Italien mit Witz

Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich Infantino über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig, als er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams grinsend sagte: "Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams - oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams." Insgesamt hat die FIFA nur 211 Mitgliedsverbände.