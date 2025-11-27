Sportlichste Grundschule: Kleine Sportfüchse eifern großem Vorbild nach

Ganz im Zeichen des Grundschulsports stand am 21. November die Lohau-Halle. Sieben Grundschulen aus dem Landkreis traten beim Wettbewerb „Sportlichste Grundschule“ gegeneinander an und absolvierten zwölf vielseitige Staffelspiele. „Michaela Schau vom Jugendamt Sonneberg, Christian Dressel, Beigeordneter der Stadt Sonneberg sowie viele Zuschauer und Fans konnten sich von der Schnelligkeit, dem Geschick, aber auch vom Teamgeist, Konzentration, Fairness und vor allem dem Spaß an der Bewegung überzeugen. Die Kinder meisterten mit großer Begeisterung die sportlichen Herausforderungen und unterstützten sich gegenseitig lautstark“, zeigt sich Susanne Traut, Sportkoordinatorin im Kreissportbund Sonneberg, begeistert.