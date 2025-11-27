 
Sportlichste Grundschule Kleine Sportfüchse eifern großem Vorbild nach

Die sportlichste Grundschule des Landkreises Sonneberg wurde gesucht – und gefunden: Die Mädchen und Jungs der Einrichtung in Oberlind haben das Rennen gemacht.

Sportlichste Grundschule: Kleine Sportfüchse eifern großem Vorbild nach
1
So sehen Sieger aus: Die Mädchen und Jungs der Grundschule Oberlind sind die sportlichsten und lassen sich gern mit ihrem Vorbild, dem Sportfuchs, fotografieren. Foto: Kreissportbund

Ganz im Zeichen des Grundschulsports stand am 21. November die Lohau-Halle. Sieben Grundschulen aus dem Landkreis traten beim Wettbewerb „Sportlichste Grundschule“ gegeneinander an und absolvierten zwölf vielseitige Staffelspiele. „Michaela Schau vom Jugendamt Sonneberg, Christian Dressel, Beigeordneter der Stadt Sonneberg sowie viele Zuschauer und Fans konnten sich von der Schnelligkeit, dem Geschick, aber auch vom Teamgeist, Konzentration, Fairness und vor allem dem Spaß an der Bewegung überzeugen. Die Kinder meisterten mit großer Begeisterung die sportlichen Herausforderungen und unterstützten sich gegenseitig lautstark“, zeigt sich Susanne Traut, Sportkoordinatorin im Kreissportbund Sonneberg, begeistert.

Für viele der Kinder sorgte ein besonderer Gast für zusätzliche Motivation: Das Maskottchen der Kreissportjugend, der Sportfuchs, ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Sein überraschender Auftritt löste strahlende Gesichter aus und wurde in zahlreichen Erinnerungsfotos festgehalten.

Am Ende des Wettbewerbstages gab es für jede teilnehmende Schule eine Urkunde und eine Keksmedaille mit einer Eins, welche es zum Großteil nicht bis in die Kabine schaffte. Zusätzlich konnten sich die Schulen jeweils über einen Ball sowie ein Gesellschaftsspiel für die Freizeitgestaltung in den Pausen oder im Hort freuen. Den Wanderpokal des Landkreises für den Gewinner konnte in diesem Jahr die Grundschule Oberlind entgegennehmen.

Teamwork war gefragt. Foto: Kreissportbund

Zum Abschluss bedankte sich Christoph Zeh, stellvertretender Vorsitzender der Kreissportjugend Sonneberg, bei allen Unterstützern und Helfern: dem Jugendamt Sonneberg, der Stadt Sonneberg sowie allen Ehrenamtlichen, die diese sportliche Veranstaltung ermöglicht haben.