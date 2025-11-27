Sportlichste Grundschule: Kleine Sportfüchse eifern großem Vorbild nach

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Sportlichste Grundschule des Landkreises gesucht Nach insgesamt 12 Staffelspielen in der Lohau-Halle in Sonnberg hatte die Grundschule Grube knapp die Nase vorn.

Am Ende des Wettbewerbstages gab es für jede teilnehmende Schule eine Urkunde und eine Keksmedaille mit einer Eins, welche es zum Großteil nicht bis in die Kabine schaffte. Zusätzlich konnten sich die Schulen jeweils über einen Ball sowie ein Gesellschaftsspiel für die Freizeitgestaltung in den Pausen oder im Hort freuen. Den Wanderpokal des Landkreises für den Gewinner konnte in diesem Jahr die Grundschule Oberlind entgegennehmen.