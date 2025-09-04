Hochrote Köpfe, schweißbedeckte Schläfen und schnelles Ein- und Ausatmen waren auf dem gesamten Gelände vor der Pulverrasen-Schule zu erkennen. Wie Spitzensportler rannten die Schülerinnen und Schüler zweier Meininger Schulen an diesem Mittwoch auf dem Pulverrasen ihre Runden. Eine nach der anderen brachten sie in einer Stunde Laufzeit hinter sich. Zwischendurch verfielen ein paar von ihnen ins Gehen, doch es wurde bis zum Schluss durchgezogen. Neben sichtbaren Zeichen der Anstrengung war überall Lachen zu hören, sie machten untereinander Quatsch, tanzten im Rhythmus der Musik oder ließen es sich im Anschluss bei Bratwurst und frischem Obst schmecken.