Eva Lys (24, WTA-176.)

Das aktuelle Sorgenkind. Lys war auf Platz 39 und mit großen Erwartungen in die neue Saison gestartet. Doch gleich zum Auftakt beim United Cup zog sich die Hamburgerin eine Knieverletzung zu, die sie das gesamte Jahr über behinderte. Die vielen Niederlagen nagten zudem am Selbstvertrauen, es folgte sogar der Absturz aus den Top 150. 2027 soll nun alles besser werden.

Laura Siegemund (38, WTA-194.)

Das große Fragezeichen. Die Schwäbin hat nach Wimbledon erst einmal eine Auszeit vom Tennis genommen. Körper und Seele bräuchten eine Pause, sagte Siegemund. Ob sie 2027 zurückkehrt, steht nicht fest.